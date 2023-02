ÖVP fordert wöchentlichen Waschgang für die Landstraße

Deshalb sollen die Waschfahrzeuge künftig einmal pro Woche über die Landstraße fahren. Derzeit wäre das laut ÖVP-Obmann und Vizebürgermeister Martin Hajart nur einmal im Monat der Fall (von April bis Oktober). Mit einer blitzblanken Einkaufsstraße ist es aber nicht getan. Linz hat laut ÖVP auch abseits davon ein Müllproblem. Das wiederum führe zu einem Sicherheitsproblem.

Zehn "Waste-Watcher" für Linz

Die von ihr initiierte "Sauberkeits-Kampagne" soll im Frühjahr die Bevölkerung sensibilisieren. Auch Strafen sind Teil der ÖVP-Forderungen. Sogenannte "Waste-Watcher" könnten nach Wiener Vorbild Müllsünder anhalten, ihre Identität feststellen und auch Organstrafen ausstellen. 40 davon gibt es in Wien, zehn fordert ÖVP-Klubobfrau Elisabeth Manhal für Linz. Die ÖVP ist aber auch für Alternativen offen. Die "Waste-Watcher"-Aufgaben könnte ein aufgestockter Ordnungsdienst übernehmen. Auch der von Linz-plus vorgeschlagenen Wiedereinführung der klassischen Straßenkehrer kann die ÖVP etwas abgewinnen.

Unternehmen sollen etwas beitragen

Aus Bern bringt die ÖVP die Idee einer "Sauberkeits-Charta" nach Linz. Mit einem Beitritt verpflichten sich Unternehmen, weniger Abfall in Umlauf zu bringen (etwa durch Mehrwegbehälter), Mülltrennung zu fördern oder die Reinigung des öffentlichen Raums zu unterstützen, etwa durch Raumpatenschaften. In Bern wurde dazu ein Katalog von 30 Maßnahmen entwickelt. Ob es auch für Linz eine solche Charta geben soll, wird in der nächsten Gemeinderatssitzung diskutiert.

Hausordnung statt Verdrängung

Bereits in der letzten Sitzung war ein VP-Antrag zur Umgestaltung des Volksgartens Thema. So sollen etwa die Sitzbänke bei der Straßenbahnhaltestelle samt Alkohol- und Suchtkranken an einen anderen Ort im Park verlegt werden. Allerdings - so der neue Kurs der ÖVP - geht es nicht um eine Verdrängung dieser Gruppierungen. Die Suchtkranken sollen vielmehr eingebunden werden und ihren Platz (woanders) im Park behalten. Konflikte will die ÖVP durch eine "Hausordnung" lösen, die von allen Nutzergruppen des Volksgarten gemeinsam ausgearbeitet werden soll. "Das hat sich in anderen Städten bereits bewährt", sagt Hajart.

Bereits zweiwöchige Waschgänge

Was das Waschen der Landstraße betrifft, widerspricht die zuständige Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) der ÖVP. Die Landstraße wird, anders als von Hajart behauptet, seit 2020 zweiwöchentlich gereinigt, davor war es einmal im Monat. Überhaupt wäre die Landstraße "sogar sehr intensiv gereinigt". So fahren Montag bis Freitag in der Früh drei Kleinkehrmaschinen, sechs Personen reinigen von 6 bis 15 Uhr händisch und entleeren die Abfallbehälter mit dem Pritschenwagen, zwischen 14 und 17 Uhr sind es nochmal zwei Personen. Am Wochenende ist eine Kleinkehrmaschine unterwegs und zwei Personen mit dem Pritschenwagen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl