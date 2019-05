Österreichische Klassiker in der neuen "Liebhaberei"

Heute öffnet das neue Lokal am Linzer Hauptplatz.

Zwei Jahre lang hat Geschäftsführer Wolfgang Kronlachner an dem Liebhaberei-Konzept gefeilt. Bild: Liebhaberei

Wiener Schnitzel, Rindsroulade, Spare Ribs und Salate: In der Liebhaberei am Linzer Hauptplatz, die heute offiziell eröffnet, wird den Fans österreichischer Küche einiges geboten. "Wir Österreicher haben eine tolle Küche und Wirtshauskultur, das ist in das Konzept eingeflossen", sagt Geschäftsführer Wolfgang Kronlachner.

In der ehemaligen Oberbank-Filiale am Hauptplatz, in der das Hotel Motel One entsteht, wird kulinarisch auf Selbstbedienung und eine schnelle Küche gesetzt. An dem Konzept wurde lange gefeilt. "Jeder möchte sich gesund ernähren, aber ab und zu mag fast jeder einmal ein Schnitzel", sagt Kronlachner. Es wurde sogar eine eigene Gastro-Schnitzelpfanne für eine knusprige Panier entwickelt. Mit dem "Pilotprojekt" wolle man auch versuchen, das gesundheitsbezogen schlechte Image von Paniertem etwas zu verbessern.

Laufkundschaft ansprechen

"Wir haben auch eine große Salatbar mit rund 25 verschiedenen Salaten", erzählt der Gastronom. Dabei werde auf regionale Zutaten gesetzt. Und natürlich dürfen auf der Speisekarte auch die Klassiker unter den Nachspeisen, wie Apfel- und Topfenstrudel, nicht fehlen. Der Standort am Hauptplatz sei ideal. "Gerade mit dieser Art von Konzept will man ja auch Laufkundschaft ansprechen", sagt Kronlachner, der mehrjährige Erfahrungen in der Gastronomie hat.

Auf den rund 400 Quadratmetern wurde fleißig umgebaut: "Wenn man zwei Jahre mit der Planung eines solchen Konzeptes verbringt, freut man sich schon sehr auf das Eröffnen", verrät der Geschäftsführer.

Läuft alles so, wie Kronlachner sich das wünscht, will er mit der Liebhaberei ein Systemgastronomiekonzept für die österreichische Küche schaffen: "Darunter versteht man ein Konzept, das eins zu eins übernommen werden kann und das Selbstbedienung sowie eine schnelle, aber qualitativ hochwertige Küche umfasst."

