Öffnen der Ferihumerstraße würde die Hauptstraße in Linz-Urfahr entlasten

40 Jahre musste man warten, nun entsteht zwischen Puchenau und Linz eine neue Donaubrücke. Und seit 30 Jahren tüfteln Planer und Politiker an einer Lösung für eine der wichtigsten Kreuzungen im Zentrum von Linz-Urfahr, den Hinsenkampplatz. Jetzt hat der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) die 1989/90 entwickelte Idee zur Entlastung der Hinsenkamp-Kreuzung und der Urfahraner Hauptstraße wieder aufgegriffen.

"Das ist einer der am meisten vermurksten Plätze in der Landeshauptstadt", sagte der damalige Planungsstadtrat Hans Nöstlinger (SPÖ) im April 1989. Die nach wie vor bestehende Regelung des Autoverkehrs ist eine wesentliche Ursache für die starke Verkehrsbelastung der Urfahraner Hauptstraße, die 2020 vom Autoverkehr teilweise entlastet werden soll.

Stadtteiluntersuchung 1989/90

Ein Hauptproblem dafür, dass sich der Autoverkehr in der Hauptstraße spießt, ist der Umstand, dass man von der Rudolfstraße nicht über den Hinsenkampplatz geradeaus weiter in die Ferihumerstraße Richtung Osten fahren kann. Denn die Ferihumerstraße ist eine Einbahn von Osten zum Hinsenkampplatz.

In einer Stadtteiluntersuchung schlugen die Linzer Architekten Herbert Karrer und Helmut Schimek 1990 vor, die Einbahn in der Ferihumerstraße aufzuheben. Dadurch entstünde eine direkte Verbindung vom westlichen ins östliche Mühlviertel und in den Osten von Linz-Urfahr, zum Beispiel zur Kepler-Universität.

"Ich bin überzeugt, dass die Probleme der Neugestaltung der Kreuzung und der Ferihumerstraße technisch lösbar sind", sagt Stadtchef Luger. Denn die Ferihumerstraße könnte wieder in zwei Richtungen befahrbar werden, wenn die Straßenbahn in die Friedrichstraße verlegt werde.

"Das Land wollte bisher aber keine Änderung der bestehenden Regelung", sagt der Stadtchef. Doch auch in Linz gebe es keine politische Mehrheit für diese Lösung. Ende März 2020, wenn die Stadtbahn- und Obusplanung als Ersatz für die zweite Linzer Schienenachse feststeht, könnte die Diskussion wieder konkret werden, sagt Luger: "Dann kommt auch Bewegung in die Frage, die Ferihumerstraße zu öffnen."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Erhard Gstöttner Lokalredakteur Linz e.gstoettner@nachrichten.at