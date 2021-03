Wenn die ÖBB Immobilienmanagement GmbH schon ihre Wohnungen im Franckviertel verkaufen will, dann soll sie das nicht an Private tun. Entschieden haben sich gestern auch Freiheitliche und Grüne dafür ausgesprochen, dass sich die GWG an der bis Juni dieses Jahres laufenden Bietersuche beteiligt. Das wäre die beste Lösung im Sinne der Mieter, hieß es.