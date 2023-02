ÖBB werben mit saniertem Wohnraum um Personal

LINZ. "Linz ist nicht nur eine Industrie-, sondern auch eine Eisenbahnerstadt", sagte Georg Ortner, Geschäftsbereichsleiter Strategische Steuerung Immobilien der ÖBB-Infrastruktur AG, beim gestrigen Lokalaugenschein in der Böhmerwaldstraße. Die dortige Wohnanlage aus dem Jahr 1954 ist eines der Objekte, die sich im Besitz der ÖBB Infrastruktur AG befinden und Teil des Konzern-Wohnbauprogrammes sind.

In dem Wohnblock in unmittelbarere Nähe zum Linzer Hauptbahnhof, der insgesamt 56 Wohnungen umfasst, wurden 31 leerstehende Wohnungen saniert, auch die Stiegenaufgänge und Eingangsbereiche wurden neu gestaltet. In das Modernisierungsprojekt wurden von den ÖBB 3,6 Millionen Euro investiert.

Mit den frisch sanierten Wohnungen wollen die ÖBB nicht nur bei ihrem bestehenden Mitarbeiterstamm, sondern allen voran auch bei künftigen Mitarbeitern punkten. "Mitarbeiterwohnungen sind bei der Suche nach neuen Kollegen ein immer wichtiger werdendes Argument", sagt Ortner.

Der Bedarf sei – auch in Linz – groß, Verschubarbeiter und Fahrdienstleiter werden genauso benötigt wie Brückentechniker und Lokführer. Insgesamt werden oberösterreichweit allein heuer rund 300 neue ÖBB-Mitarbeiter gesucht.

Ortner strich gestern die "fairen" Mietpreise hervor: "Wir setzen beim Marktpreis an, je nach Einkommen gibt es einen Abschlag von bis zu 40 Prozent."

Für Bürgermeister Klaus Luger (SP) war die Entscheidung der ÖBB, hier für die Mitarbeiter zu investieren, eine "strategisch kluge und sympathische", Planungsstadtrat Dietmar Prammer (ebenfalls SP) sieht damit eine "soziale Verantwortung" erfüllt.

Das Böhmerwaldstraßen-Projekt ist nicht das einzige ÖBB-Vorhaben, das in der Landeshauptstadt umgesetzt wurde, auch in der Strachgasse (nahe der Linz-AG-Zentrale) wurden 20 der dortigen 40 Wohnungen saniert. Für ein weiteres ÖBB-Objekt in der Raimundstraße gibt es zudem Sanierungsüberlegungen. (jp)

