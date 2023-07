Oberwirt in St. Magdalena öffnet erst am 27. Oktober

„Der Oberwirt soll wieder ein Traditionswirtshaus werden“: Das war die zentrale Botschaft von Philipp Kaufmann Ende April, als bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vertretern der Stadt Linz bekannt wurde, dass seine KaufmannGruppe die neue Pächterin des Gastrobetriebes in St. Magdalena ist. Nach mehr als zwei Jahren Leerstand soll diesem nun neues Leben eingehaucht werden.

War ursprünglich die Rede davon noch im Mai eröffnen zu wollen, ist mittlerweile klar, dass die Linzer noch länger auf ihren neuen Oberwirt warten müssen. So gab die KaufmannGruppe heute bekannt, dass der Oberwirt erst am 27. Oktober seine Türen öffnen wird.

Intensive Zeit der Umbauten

"Es waren intensive Wochen der Beratungen und Vorkehrungen und es liegt eine noch mindestens genauso intensive Zeit der Umbauten vor uns. Aber wir stehen in den Startlöchern und freuen uns, wenn wir dann endlich unseren neuen Oberwirt präsentieren dürfen", ist von den beiden KaBB Gastro-Geschäftsführer Alexander Vogel und Julian Eigl zu hören.

Es habe viel positives Feedback auf die angekündigte Neueröffnung des Oberwirtes gegeben, sagt Kaufmann: "Davon sind wir ehrlich gesagt ein wenig überwältigt worden." Ein überhastetes Öffnen sei keine Option: "Besonders in der architektonischen Gestaltung wollen wir unsere eigene Handschrift sichtbar machen. Wir haben gesehen, dass der Oberwirt geradezu ein Sehnsuchtsort mit einer atemberaubenden Aussicht ist. Unsere Hausaufgabe ist es, diese Vorstellung Realität werden zu lassen. Zudem stand er gut drei Jahre lang leer - da gibt es einfach viel zu tun."

Wahr machen soll die architektonischen Träume Architekt Denis Kosutic. "Wir haben lange und intensiv nach einem geeigneten Architekten gesucht und haben mit dem international agierenden Denis Kosutic eine Koryphäe und den richtigen Mann gefunden. Er begleitet uns bei diesem Bauvorhaben und verleiht dem Oberwirt mit einem neuen Interieur ein unvergleichliches, frisches und dennoch traditionsbewusstes Look and Feel", sind Vogel und Eigl von der Wahl überzeugt.

Keine Neuigkeiten beim Lindbauer

Weiter warten heißt es auch bei einem weiteren Betrieb der KaufmannGruppe: dem Lindbauer in Urfahr. Auch hier wurde aus der für Juni angepeilten Eröffnung bekanntlich nichts, einen neuen Starttermin gibt es noch nicht. Begründet wird dieser Umstand seitens der KaufmannGruppe (sie hat die Immobilie erworben) damit, dass die offizielle Übergabe noch nicht erfolgt sei und damit die erforderlichen Umbau- und Sanierungsschritte noch nicht in Gang gesetzt werden konnten.

"Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an den entsprechenden Ideen und drängen auf die Übergabe, um als Immobilien-Eigentümer mit der Schlüsselübergabe auch die Verantwortung dafür übernehmen zu können. Wir wollen möglichst viel erhalten, aber natürlich auch jene Dinge, die in die Jahre gekommen sind, sanieren und erneuern", sagt Kaufmann.

Der Unternehmer will, wie berichtet, ein Gastroimperium mit zehn Betrieben aufbauen. So will er unter anderem auch den Promenadenhof in der Linzer Innenstadt übernehmen.

