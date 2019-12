Oberösterreichischer Wohnbaupreis für die Wohnanlage „Schlossblick“ in Ebelsberg

Der Wohnkomplex wurde zwischen dem Schloss und der Ebelsberger Kirche errichtet, konzipiert wurde er von Architekt Gerald Anton Steiner. „Mit diesem Projekt konnten wir einen bedeutenden Eckstein für das Ebelsberger Ortszentrum setzen“, sagt GWG-Direktor Wolfgang Pfeil. Nicht zuletzt deshalb, weil die Innenhöfe an den Ortsplatz anschließen.

Nun wurde das Projekt „Schlossblick“ in der Kategorie „Urbanes Wohnen“ mit dem OÖ. Wohnbaupreis 2019 ausgezeichnet. Beurteilt wurden dabei Qualitätsaspekte wie Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

In Ebelsberg wurden 39 geförderte Wohnungen, mit Flächen zwischen 55 und 100 Quadratmeter, errichtet, ebenso wie zwei Geschäftslokale, eine Bäckerei mit einem Café sowie eine Tiefgarage. Durch die zentrale Lage ist auch eine gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz gewährleistet.

Die GWG verfügt in Linz über knapp 20.000 Wohnungen, im Jahr 2019 wurden 51 Millionen in Wohnprojekte investiert. So konnten Anfang Dezember 505 Neubauwohnungen in Pichling an ihre Mieter übergeben werden.„Gerade im städtischen Umfeld nimmt der geförderte Wohnbau eine bedeutende Rolle ein und hat eine wesentliche preisdämpfende Wirkung auf den Wohnungsmarkt“, sagt GWG-Direktor Nikolaus Stadler.