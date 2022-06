Oberösterreichische Ideen fallen in Mailand auf

„Für mich ist ein Traum wahr geworden“, sagt der 25-jährige David Dorolti, Gründer von Vrasqa. Der Traum ist, dass der Oberösterreicher seine Idee derzeit bei der Mailänder Möbelmesse im Pop-up-Truck der Creative Region Linz präsentieren kann. Vor zwei Jahren hatte er die Idee, wie er die optimale Raumakustik in Großraumbüros innerhalb von 20 Minuten berechnen kann. In Mailand befinden er sich in guter oberösterreichischer Gesellschaft. Mit kantiq lassen Tanja Linke und Elisabeth Maurer das Plissee-Handwerk aufleben, ihre Kissen-Kollektion fand bei den Messebesuchern viel Interesse.

Spannende Blicke erhielt auch Urban Wood Systems, für das sich Fotograf Jürgen Grünwald und des Designstudio March Gut zusammengetan haben, um ein formschönes und praktisches Rad-Aufbewahrungsmöbel zu schaffen. Und mit dem Studio Hubfour hat sich Architekt und Interior-Designer Peter Wimmesberger verwirklicht, der in seinem Unternehmen in Ried seine Lampenkollektion aus mineralisch-organischen Verbundwerkstoffen baut – und in Mailand viel Echo erzielt.

"Ideale Ort, um sich international zu positionieren"

Für Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) ist Mailand zur Zeit der Möbelmesse „der ideale Ort, um sich international zu positionieren und neue Kontakte zu knüpfen". Die Creative Region unterstütze hier herausragende Talente auf ihrem Weg zur Expansion, ist sie überzeugt.

Der zur mobilen Ausstellungsfläche umgebaute Food-Truck öffnet seit Dienstag täglich seine Türen an unterschiedlichen Design-Hotspots in der Mailänder Innenstadt, heute ist der letzte Tourtag. Claudia Kappl, Projektmanagerin Creative Region, freut sich, "dass einmal mehr klar wird, dass sich Oberösterreichs Interior-Nachwuchs auf internationalem Parkett beweisen kann."