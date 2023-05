Nicht nur die kleinen Besucher waren gestern mit Begeisterung am Ausprobieren.

"Hast du das gesehen?" Schon vor der offiziellen Eröffnung heute Nachmittag weckte die neue Fitness- und Motorikstrecke das Interesse der Besucher des Leondinger Stadtparks, die Lust am Ausprobieren war groß. Der Frage von Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP), ob das neue Angebot denn schön geworden sei, folgte ein lautes "Jaaa!"

Zurück geht dieses auf den Sportwissenschafter und ehemaligen Zehnkämpfer Roland Werthner, der unter anderem den Ansfeldner Motorikpark geplant hat.

240.000 Euro investiert

Mit "Kraftstrecke", "Dehnstrecke", "Different Walking", "Balancierstrecke" und "Motorik" gibt es in Leonding fünf Themenbereiche und damit rund 30 Stationen. Gleichgewichtstraining ist ebenso ein Thema wie Kraftübungen. "Mit der Fitness- und Motorikstrecke geben wir den Menschen die Möglichkeit kostenlos spielerisch und abwechslungsreich zu trainieren", sagte Naderer-Jelinek. Das Angebot trage dem Wunsch vieler Leondinger nach einer Belebung des Stadtparks Rechnung. "Ob jung oder alt, hier findet jeder seine Lieblingsübung." Die Geräte sind weitgehend aus Holz gefertigt, rund 240.000 Euro hat die Stadt investiert. Auch Werthner befand, dass das Areal "funktionell und stadtarchitektonisch" aufgewertet wurde. Es habe das Potenzial, zu einem "Top-Ausflugsziel" zu werden, ist der Leondinger überzeugt.

Die Anlage sei ein Bewegungsparadies für alle Altersgruppen und damit optimal für Familien. Jede Altersgruppe profitiere davon, vom Kind bis zum Großvater. Erwachsene müssten und sollten nicht nur danebenstehen und zusehen. Die Geräte seien so konzipiert, dass sie, ergänzt durch Info-Tafeln, unkompliziert genutzt werden können. Die Schwierigkeitsgrade können mit verschiedenen Übungen variiert werden. Zudem seien Termine geplant, wo sich Interessierte vor Ort von den Profis Tipps zur Nutzung holen können, kündigt Werthner an.

Sabine Naderer-Jelinek mit Tochter Lilly, Michael Täubel und Roland Werthner (l.) bei der Eröffnung. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der Spaß am Tun soll jedenfalls nicht zu kurz kommen, so erwartet Besucher so manche "lustige" Station. "Die sind nicht einfach", sagt Werthner. Nachsatz: "Das sollen sie aber auch nicht sein." Denn wenn die Übungen zu leicht wären, würden die Menschen schnell das Interesse verlieren, weiß Werthner aus Erfahrung.

Für Leonding hat der Sportwissenschafter mit seinem Sohn übrigens eine neue Attraktion, den Calisthenics-Fächer, entwickelt. Bei dem Gerät mit Kniebeugenleiter und Co., das auch mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet ist, könne eine Vielzahl an Übungen mit dem eigenen Körpergewicht durchgeführt werden.

Halte-und Parkverbot bereits verordnet

Von einer "gelungenen Anlage und einem sensationellen Angebot" sprach heute Sportstadtrat Michael Täubel (FP). Seinem Appell: "Benutzen Sie es bitte und haben Sie Spaß dabei" folgten die Besucher gerne.

Neue Radständer sollen zu einer "sportlichen Anreise" motivieren, ebenso wurde bereits ein Dixi-Klo aufgestellt. Neue Parkplätze wurden bewusst keine geschaffen, sagte Naderer-Jelinek. Ein Park- und Halteverbot für den Birkenweg sowie den angrenzenden Siedlungsbereich der Parkstraße sei bereits verordnet worden, um zu verhindern, dass dort alles zugeparkt werde. Die nötigen Markierungsarbeiten stehen noch aus. Wie es mit dem restlichen Teil der Parkstraße parallel zum Park weitergehe, werde man sich anschauen.

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky