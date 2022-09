Ob geschrieben, gesprochen oder gesungen: Linz feiert die Sprache

Der Sprache eine Bühne geben, das will der Linzer City Ring mit seinem neuen Veranstaltungsformat "Wortspiel". Am Freitag, 9. September, dreht sich in der Linzer Innenstadt alles rund um die (richtigen) Worte – egal ob geschrieben, gesprochen oder gesungen.

Geboren wurde die Idee für dieses von den OÖNachrichten präsentierte Festival bereits im Jahr 2019, wie Ursula Fürstberger-Matthey vom Linzer City Ring weiß: "Kommunikation ist ein ganz elementares Thema. Wenn man nicht kommuniziert, weiß man auch nicht, was der andere braucht oder will."

Zu der anfänglichen Idee – Kurzlesungen in den Betrieben – gesellten sich im Laufe der Zeit einige mehr dazu. Das Ergebnis: ein buntes Programm, das von 12 bis 22 Uhr mit Poetry Slams, Konzerten und Co. lockt. Gleich zwei Kooperationsveranstaltungen werden darin eingebunden: zum einen das "Stadtlesen" auf dem Domplatz (das von 8. bis 11. September stattfindet), zum anderen die Gautschfeier des Dachverbandes Druck (16 bis 18 Uhr, beim Landhaus). Dabei werden die ausgelernten Drucker "getauft" – diese Tradition, die auf eine über 500 Jahre alte Geschichte zurückblickt, zählt zum UNESCO-Kulturerbe.

Platz finden wird das "Wortspiel" neben dem Domplatz und dem Landhaus, auch in der Bischofstraße, der Spittelwiese, der Herrenstraße sowie auf der Promenande. Für besondere Wegweiser – auf den Straßen wie auch in den Schaufenstern – ist bereits gesorgt, erzählt Fürstberger-Matthey. So wurden gemeinsam mit der HTL für Bau und Design unterschiedliche Sujets mit Tape-Klebebändern entwickelt – diese werden bereits ab heute, Mittwoch, zu sehen sein.

Highlights gebe es viele, von den Konzerten bis hin zu besagten Kurzlesungen. "Dabei hat man die Möglichkeit, ganz spontan ein Buch kennenzulernen und Betriebe zu entdecken, die man vorher vielleicht noch nie besucht hat", sagt Fürstberger-Matthey. Die Vorfreude auf das Festival sei groß, auch deshalb, "weil es einmal etwas ganz anderes als gewohnt ist". Ihr Tipp an Interessierte: "Vorbeikommen, schauen und genießen."

Die Eröffnung mit Bischof Manfred Scheuer, Bürgermeister Klaus Luger (SP), Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) und City-Ring-Obmann Matthias Wied-Baumgartner steht um 15.30 Uhr auf dem Programm. Im Anschluss wird die bekannte Poetry-Slammerin Mieze Medusa aus ihrem Roman "Du bist dran" lesen. Bereits um 14 Uhr sind auf der Spittelwiese Poetry-Slammer (U21) im Einsatz, um 19 Uhr steht bei "Kleider machen Leute" eine Lesung aus Claudia Werners Werk "Unnützes Wissen Oberösterreich" an. Ab 20.30 Uhr sorgen "Yasmo und die Klangkantine" am Domplatz für den passenden Rhythmus.