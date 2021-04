Nur noch 26 Tage: Linzerie steht vor der Eröffnung

Der Umbau der Arkade in der Linzer Innenstadt geht in die Endphase: Am 19. Mai soll die neue "Linzerie" feierlich eröffnet werden. 25 Millionen Euro hat die Sparkasse Oberösterreich als Eigentümer dann in die Runderneuerung des 1992 eröffneten Einkaufszentrums investiert.

Die ersten Einblicke in das umgestaltete Innere sind bereits möglich: Der Eingang Landstraße ist für Schaulustige geöffnet. Für dessen Design zeichnet die Linzer Kunstuniversität verantwortlich. Organisch geformte Lamellen sollen Besucher "in eine andere Welt eintauchen lassen".

Zwei neue Geschäfte ziehen ein

"Strahlend, atmosphärisch, einladend, als Puffer zum Trubel auf der Landstraße und als Einstimmung auf Erlebnis und Genuss in der Linzerie", sagt Elke Bachlmair, die das Projekt betreut hat, über das "Design mit Sogwirkung". Auch das neue, moderne Selbstbedienungsterminal der Sparkasse findet beim Eingang Landstraße seinen Platz.

Allgemein soll das neue Einkaufszentrum heller und freundlicher wirken als zuletzt. Der Großteil der alten Mieter bleibt der ehemaligen Arkade aber treu. Gleichzeitig gelang es den Verantwortlichen, rund um Centerleiterin Cora Auzinger, mit dem Lebensmittelmarkt Hofer einen Frequenzbringer anzulocken.

Neu ab 19. Mai wird der 160 Quadratmeter große Shop von "Lili Design und Genussladen" sein. Ein bunter Mix aus Design-Lifestyle- und Genussprodukten.

Auch für Fans von Schokolade gibt es gute Neuigkeiten: "Chocotega" wird in Zukunft Pralinen und Schokoladen in der Linzerie verkaufen.