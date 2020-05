Nur eine Fahrspur in den A7-Tunneln

Von Freitag, 22. Mai, ab 20 Uhr bis Montag, 25. Mai, 5 Uhr früh, steht in den Tunneln Bindermichl und Niedernhart somit sowohl in Richtung Freistadt wie in Richtung A1 Wien/Salzburg (Knoten Linz) nur eine Fahrspur zur Verfügung. Durch diese einseitige Verkehrsführung sind auch die in diesem Bereich liegenden Anschlussstellen Wiener-, Union- und Muldenstraße nur eingeschränkt benützbar.

Trotz der aktuell geringeren Verkehrsmengen im Vergleich zum Vorkrisenniveau sind Staus möglich. Die Asfinag ersucht daher die Lenkerinnen und Lenker, den betroffenen Abschnitt großräumig zu umfahren und am Wochenende Ausweichrouten über das Linzer Stadtgebiet zu wählen. Die Erneuerung der Tunnelanlagen wird bis Ende dieses Jahres fertig sein.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.