Nullzins forever? Der zweite Geld-Tag der OÖN in Linz

Rund 1000 Besucher informierten sich im Vorjahr beim ersten Geld-Tag der OÖNachrichten in den Promenaden Galerien über die Möglichkeiten zur Geldanlage.

Bei der zweiten Auflage dieser beliebten Veranstaltung ist die Informationspalette noch größer als im Vorjahr.

Zwischen 13 und 18 Uhr können Sie sich am 29. November an zehn Messeständen und in vier prominent besetzten Talkrunden über die Situation der Volkswirtschaften und Finanzmärkte aus erster Hand informieren.

Teodoro Cocca, Professor für Asset Management an der JKU, OÖN-Kolumnist und einer der begehrtesten Experten zum Thema Geld, wird ebenso unter den Experten sein wie die Generaldirektoren der wichtigsten Banken Oberösterreichs. Franz Gasselsberger (Oberbank) und Stefanie Huber (Sparkasse Oberösterreich) diskutieren mit Cocca über die aktuelle wirtschaftliche Lage.

Andreas Mitterlehner (Hypo) und Christoph Wurm (VKB-Bank) sowie Helmut Nuspl von der Schoellerbank und die Chefin des AK-Konsumentenschutzes, Ulrike Weiß, geben zehn Tipps und Tricks für Anleger. Erstmals sind auch die börsenotierten Unternehmen beim Geld-Tag vertreten.

Die Vorstandschefs Gerald Mayer (Amag), Stefan Doboczky (Lenzing), Robert Machtlinger (FACC) und Andreas Klauser (Palfinger) werden in der Talkrunde „Investieren zu Hause“ gemeinsam mit Heinrich Schaller (RLB) erklären, welches Potenzial in ihren Unternehmen steckt und warum sich eine Investition in die international tätigen, aber vor der Haustür liegenden Unternehmen lohnen sollte. Beim OÖN-Geld-Tag geht es aber auch um alternative Anlageformen. Darüber reden Andreas Fellner (Partner Bank), Michael Gadinger von der Vienna Insurance Group, Andrea Lang von der Münze Österreich und Athos-Chef Manfred Pammer, der den Immobilienmarkt erläutert. Das gemeinsame Motto: „Was glänzt außer Gold noch?“

Show-Highlight ist Blonder Engel mit einem Ausschnitt aus seinem aktuellen Programm.

Moderiert werden die Talkrunden von Susanne Dickstein und Dietmar Mascher (OÖN). Bei jeder Talkrunde können Sie ein Tablet gewinnen. Der Eintritt zum Geld-Tag ist frei.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.