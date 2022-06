Notfall auf A1: Rasch erste Hilfe geleistet

Der 54-jährige Salzburger war gegen 12.15 Uhr auf der A1 (Westautobahn) in Richtung Salzburg unterwegs. Im Ortschaftsbereich von Pucking erlitt der Mann plötzlich einen medizinischen Notfall, berichtete die Polizei am Montag. Zu einem Unfall kam es infolgedessen nicht, sein Fahrzeug kam teils auf beiden Fahrstreifen zum Stillstand. Zwei nachkommende Lenker erkannten die Lage und reagierten rasch: Sie hielten am Pannenstreifen an, sicherten die Gefahrenstelle ab und leisteten Erste Hilfe. Eine Polizeistreife kam ein paar Minuten später dazu. Die Polizisten brachten den Mann aus dem Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die den Mann ins Krankenhaus einlieferten.