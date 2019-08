Notbremsung - Zweijähriger fiel aus Kinderwagen

Am Freitag um 14 Uhr übersah eine 28-jährige Radfahrerin aus dem Bezirk Linz-Land in Pasching an der Kürnbergstraße, dass sich eine Straßenbahn näherte und überquerte die Gleisanlagen bei Rotlicht. Der 22-jährige Straßenbahnführer musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Ein zweijähriger Bub, der sich mit seiner Mutter in der Straßenbahn befand, fiel durch das rasche Abbremsen aus seinem Kinderwagen und verletzte sich am Kopf. Seine 19-jährige Schwester stürzte ebenfalls. Die Straßenbahn in Richtung Traun war für die Dauer des Einsatzes der Polizei und der Rettungskräfte kurzzeitig gesperrt. Die 19-Jährige suchte mit ihrem Bruder eigenständig einen Arzt auf, die Radfahrerin blieb unverletzt.

