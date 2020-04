"Notbremse": Linz öffnet ab Montag alle städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen

Er habe die Notbremse ziehen müssen, gab Klaus Luger (SP), Bürgermeister der Stadt Linz, heute Vormittag bekannt. Weil es in den vergangenen Tagen durch einen "sinnlosen Disput" zur Verunsicherung vieler Eltern gekommen sei. "Diese Verunsicherung bedauere ich zutiefst. Darum habe ich heute per Bescheid angeordnet, dass ab Montag alle städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen wieder geöffnet werden", wird Luger in einer Aussendung zitiert.

In den vergangenen Tagen hat sich der Linzer Bürgermeister stets für eine "stufenweise Öffnung" von Krabbelstuben, Kindergärten und Horten ausgesprochen . „Damit hätten wir die Empfehlungen des Gesundheitsministeriums umgesetzt, für jedes Kind die gleiche Betreuungsqualität garantiert und einen Sicherheitspolster für unabsehbare Entwicklungen gehabt“ sagt Luger. Weil weniger als 2000 von mehr als 10.000 im Normalfall betreuten Kindern, also nicht einmal 20 Prozent, ab Montag einen Platz benötigen würden, hätte eine Teilöffnung "völlig ausgereicht". Nun sei er aber auf die Wünsche und Sorgen der Eltern eingegangen.

"Luger verhinderte Öffnung "

Anders sieht das Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne). Luger habe in seiner Funktion als Bezirkshauptmann fast eine Woche lang "die Öffnung aller städtischen Kinderbildungseinrichtungen verhindert".

Das Land Oberösterreich habe die Rechtslage geprüft und klargestellt, dass es sich um eine Angelegenheit der Stadt und nicht der Bezirksverwaltungsbehörde handelt. Der Bürgermeister habe hier als Bezirkshauptmann gar keine Zuständigkeit. "Ich bin sehr froh, dass wir die Linzer Familien jetzt doch so unterstützen können, wie sie es brauchen. Die Eltern wissen, wenn sie am Montag selbst wieder zur Arbeit gehen, dass ihr Kind in vertrauter Umgebung wie gewohnt gut betreut wird", sagt Schobesberger.

Auch, wenn jetzt alle Einrichtungen mit 4. Mai öffnen, müsse man die Gruppengröße entsprechend klein halten. Nur die Hälfte der Plätze können zur Verfügung gestellt werden.