Noch kann die Stadt Linz die Stellen für die Seniorenbetreuung besetzen

Der Pflegenotstand musste in Linzer Seniorenheimen nicht ausgerufen werden. Doch das Pflegepersonal steht unter großem Druck. "Wir haben große Probleme, frei werdende Stellen nachzubesetzen", sagt die Linzer Sozialreferentin Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SPÖ).

Eine Entspannung erwarten Experten durch die Aufnahme von Pflegekräften in die Liste der Mangelberufe. Das war seit Jahren gefordert worden. Nun wurde der Zuzug ausländischer Pflegekräfte erleichtert.

Die Situation bei der Seniorenbetreuung hat sich freilich seit Jahren zugespitzt. So gilt in Oberösterreich seit 1998 der Pflegepersonalschlüssel entsprechend der Heimverordnung. Der Personalschlüssel wurde aber nur wenig an die gestiegenen Anforderungen angepasst.

Gestiegen ist die Belastung des Pflegepersonals durch den körperlichen und geistigen Zustand der Heimbewohner. Das Durchschnittsalter der Bewohner der städtischen Linzer Seniorenheime mit 1190 Pflegeplätzen ist auf 85,5 Jahre gestiegen. Und diese Bewohner sind durchschnittlich in der Pflegestufe 4,36 der siebenteiligen Pflegegeld-Skala eingestuft. Dazugekommen sind für das Personal bürokratische Aufgaben, vor allem durch die Pflicht, die Betreuung der Heimbewohner schriftlich zu dokumentieren.

Innerhalb von vier Wochen bekomme nun ein Bewerber einen Platz in einem städtischen Seniorenheim, sagt Vizebürgermeisterin Hörzing. Die Stadt wird heuer für Seniorenheime nach Abzug aller Einnahmen wie Pensionen und Pflegegeld 37,8 Millionen Euro für die Betreuung in Seniorenheimen zuschießen müssen, um 4,4 Prozent mehr als 2019.

40 Prozent des Linzer Budgets für Soziales

285 Millionen Euro sind heuer im Linzer Finanzhaushalt für soziale Aufgaben vorgesehen. 77 Prozent des Sozialbudgets sind für Familien und Senioren eingeplant, 41 Prozent für Familien, 36 Prozent für Senioren. Der Zuschussbedarf für die Linzer Pflegeheime ist von 23,6 Millionen Euro im Jahr 2008 um 60 Prozent auf 37,8 Millionen Euro im heurigen Jahr gestiegen. 71 Millionen Euro betragen heuer laut Budget die Ausgaben für die Betreuung von 13.100 Linzer Kindern in Krabbelstuben, Kindergärten und Horten. Die Erziehungsberechtigten zahlen davon 15 Millionen Euro. Die Stadt schießt 28 Millionen Euro zu, Land und Bund gemeinsam ebenfalls 28 Millionen Euro.

Artikel von Erhard Gstöttner Lokalredakteur Linz e.gstoettner@nachrichten.at