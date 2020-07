Noch heuer wird alles neu am Leondinger Stadtplatz

Alles neu am Leondinger Stadtplatz und zwar nun doch schneller als gedacht: Bereits im April hätten die Bauarbeiten zur Umgestaltung starten sollen. Doch dann kam Corona und damit die Entscheidung das Projekt auf 2021 zu verschieben.

So lange müssen die Leondinger jetzt aber nicht auf ihren neuen Stadtplatz warten: Denn die Stadt hat nun beschlossen, die Umgestaltung doch heuer noch anzugehen. Grund dafür sind die vom Bund in Aussicht gestellten Finanzierungsunterstützungen für Infrastrukturprojekte und das Ansinnen die Wirtschaft rasch wieder anzukurbeln. Und da heuer, wie berichtet, coronabedingt kein Stadtfest stattfinden wird, muss der Platz auch nicht, wie ursprünglich geplant, bis Ende August/Anfang September fertig sein.

Wie soll er nun aber aussehen der neue Leondinger Stadtplatz? Das verraten Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP) und Architekt Maximilian Luger in einem Video, das auf der Homepage der Gemeinde sowie auf Instagram und Facebook präsentiert wird. Für diesen Weg habe man sich entschieden, weil wegen der Corona-Krise keine Informationsveranstaltungen stattfinden können, heißt es aus dem Rathaus.

Klar ist eines: Der Platz soll grüner, moderner und einladender werden. „Und auch ein bisschen italienischer“, sagt Naderer-Jelinek. Denn angedacht ist eine Art „Piazza“ zu realisieren.

So ist vorgesehen, den Platz großflächig zu begrünen und Bäume zu pflanzen. Dafür müssen einige Parkplätze weichen, jene vor der Raiffeisenbank bleiben aber erhalten, so die Ankündigung. Gegenüber dem Gebäude wird ein Mobilitätsknoten entstehen. Dort sind u. a. E-Ladestationen für Fahrräder und eine E-Car-Sharing-Station geplant. Darüber hinaus sollen zwei neue Fahrradstreifen im Leondinger Zentrum Platz finden.

Der neue Stadtplatz bekommt, zumindest teilweise, ein Dach: Und zwar in Form eines Membransegels, das Schatten spenden und Schutz vor Regen bieten soll. Im Boden werden Wasserfontänen angebracht, diese sollen an heißen Tagen für Abkühlung sorgen. Zudem wird am Michaeliplatz mehr Platz für die Schanigärten geschaffen.

Wann genau mit der Neugestaltung gestartet wird, ist noch offen. Ende Juli stimmen sich die Baufirmen ab, danach soll der Baubeginn fixiert werden, heißt es weiter. Bis zu 1,6 Millionen Euro werden in den neuen Stadtplatz investiert, ein Teil davon soll durch Förderungen abgedeckt werden. „Der Zeitpunkt jetzt ist ideal, da der Bund Stadtentwicklungs-Projekte mit Klimaschutz-Effekt besonders fördert. Wir sind zuversichtlich, hier eine gute Förderquote zu bekommen“, sagt Naderer Jelinek.

Leondinger am Wort

Jetzt sind aber erst einmal die Leondinger am Wort: Sie können entweder per Facebook-Nachricht oder E-Mail an stadtmarketing@leonding.at ihre Wünsche und Anregungen zum Stadtplatz einbringen. Das Präsentations-Video ist u.a. auf www.leonding.at und und der Facebookseite der Gemeinde (facebook.com/rathausleonding) zu finden.