Nimmt Aggression zu? Diskussion am 18. November

Werden wir immer aggressiver – und was sind die Ursachen dafür? Soziale Medien, steigender Druck in Privat- und Berufsleben oder aggressive Videos und Computerspiele? Und noch viel wichtiger: Wie kann man gegensteuern? Über diese und weitere Fragen sprechen am Montag, 18. November, ab 19 Uhr, der Salzburger Psychiater und Autor Manfred Stelzig, Oberösterreichs Landespolizeikommandant Andreas Pilsl sowie Steven Hartung, ein Aussteiger aus der rechtsextremen Szene, beim Magdalena-Gespräch des Bildungshauses St. Magdalena sowie der OÖNachrichten in Linz.

Magdalena-Gespräch: Werden wir immer aggressiver? Montag, 18. November, 19 Uhr, im Bildungshaus St. Magdalena in Linz. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung unter Tel.: 0732-253041-210 oder per Mail an office@sanktmagdalena.at wird gebeten.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.