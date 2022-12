Nikolaus und Krampus schenken für das Christkindl aus

Statt Erdnüssen, Schokolade und Mandarinen verteilt der Nikolaus am Linzer Domplatz heiße Getränke mit Schuss. Von "Hot Campari" bis "Brataffenpunsch" – Pascal Kitzmüller und Karl Weixelbaumer alias 2:tages:bart schenken die ausgefallenen Punsch-Kreationen am Dienstagabend von 17 bis 19 Uhr in der Glückshütte bei Advent am Dom aus. Sie werden kaum zu übersehen sein: "Wir stehen als Nikolaus und Krampus verkleidet hinter der Budel", sagt das Duo.

Außerdem schlüpfen Kitzmüller und Weixelbaumer in die Rolle der Christkindl-Helfer. Mit der Aktion wollen sie auch jenen, die gerade eine schwere Zeit durchleben, eine kleine Freude bereiten. So kommt der Erlös dem OÖN-Christkindl zugute. Es ist die größte Spendenaktion des Landes, die seit dem Jahr 1964 Oberösterreichern aus finanziellen Notlagen hilft. Wer den Nikolaustag mit RuMonkey aus dem Hause Peter Affenzeller oder Hot Hugo ausklingen lässt, setzt also auch ein Zeichen des Miteinanders. Für 2:tages:bart ist das nicht der erste Auftritt als Nikolaus und Krampus: In der Vergangenheit hatten sie auf digitalem Wege Weihnachtsgrüße überbracht. "Heuer treten wir bei unserem Good-Karma-Punschstand erstmals live in Erscheinung", sagt Weixelbaumer.

Auch mit einer Spende auf das Christkindl-Konto AT94 2032 0000 0011 1790 (IBAN) können Sie die OÖN-Weihnachtsaktion unterstützen. Vielen Dank an alle Helfer!