Nikolaus, Perchten und viel Musik auf den Linzer Weihnachtsmärkten

Neben Punsch, Bratwürstel, Süßem und vielen Geschenkideen bieten die Linzer Weihnachtsmärkte auch ein buntes Musikprogramm. Im Volksgarten steht am Samstag, 3. Dezember Deutschpopp von Paul! am Programm. Am 7. Dezember folgt die Coverband Strada, am 8. Pia Vanelly mit Schlager, am 9. Soul, Santana und Jazz von Jimmy Cempron und am 10. Karin Kienberger mit Gitarre und Keyboard. Am Hauptplatz ist Karin Kienberger bereits am 3. Dezember zu hören, am 4. die Carin Cosa, am 7. „Elvis“ Christmas – eine Kooperation mit dem Theater in der Innenstadt, am 9. ist Strada, am 10. Pia Vanelly und am 11. Dezember Jimmy Cempron.

Stelldichein von Nikolaus und Perchten

Große und kleine Kinder dürfen sich am 6. Dezember um 15 Uhr auf den Besuch des Nikolaus. Sowohl im Volksgarten als auch am Hauptplatz werden Süßigkeiten verteilt. Am 8. Dezember um 17 Uhr folgt ein spektakulärer Auftritt der Linzer Perchtengruppe mit Perchten, Hexen und Trommler. Am 14. Dezember werden die Perchten um 17 Uhr den Volksgarten besuchen.

Insgesamt finden während der gesamten Weihnachtsmarktzeit am Hauptplatz und im Volksgarten rund 40 Brauchtums- und Kulturveranstaltungen statt.