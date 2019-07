"Wenn das Rauchverbot in dieser Form kommt, werden in meinem Lokal voraussichtlich vier Personen ihren Job verlieren", sagt Nuri Talu, Geschäftsführer des Lokals "3 Etagen" am Linzer Hauptplatz. Denn das kürzlich im Nationalrat beschlossene Rauchverbot betrifft nicht nur Zigaretten, sondern auch Wasserpfeifen, bekannt unter dem Namen Shisha.