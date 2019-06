Ni hao aus Linz: Wenn Schüler Chinesisch lernen

"Ich verstehe nur Chinesisch", dachten sich gestern die Teilnehmer einer Videokonferenz im Linzer Ramsauergymnasium. Und auf die neun Schüler, die am dortigen Chinesisch-Kurs teilgenommen haben, und ihre Trainerin Zhilian Liu traf das auch zu.

Gestern um 9 Uhr machten sich die Schüler für ihren Chat bereit, mehrere tausend Kilometer entfernt taten es ihnen ihre chinesischen Kollegen gleich. Bei dem Chat demonstrierten sie dann ihre neu erworbenen Chinesisch- bzw. Deutschkenntnisse und stellten ihre Schulen vor. Ebenso wie die eine oder andere Spezialität aus Österreich und China. "Am Anfang war das Chinesischlernen schon eine Herausforderung", erinnert sich Schülerin Kathi (15), die gerne eine Chinareise unternehmen möchte. "Ich lese gerne Mangas, schaue Animes und mache Kung Fu, deshalb wollte ich den Kurs besuchen", erzählt sie weiter. Bei ihrer Kollegin Katharina (15) war ein Besuch in einem Chinarestaurant ausschlaggebend: "Ich war neugierig, was chinesische Gäste dort redeten."

"Hat viel Spaß gemacht"

Vergangenen Herbst hat das Schulprojekt begonnen, neben Chinesisch wurde auch ein Spanischkurs angeboten. Der Elternverein sowie der Absolventen- und Unterstützungsverein stellten jeweils zehn Stipendien pro Kurs zur Verfügung. "Es ist eine spannende Initiative, bei der ohne Druck eine neue Sprache gelernt werden kann", sagte der Elternvereinsobmann Martin Bergsmann. Die Wahl sei auf Chinesisch und Spanisch gefallen, da "das nach Englisch die zwei weltweit meistgesprochenen Sprachen sind".

Währenddessen wollten die chinesischen Schüler wissen, was ihre österreichischen Kollegen denn am Wochenende machen. Da war es doch ein Glück, dass diese zu diesem Thema bereits extra ein Video gedreht hatten. Darin beantworteten sie die Frage, natürlich auf Chinesisch. "Wir haben uns gedacht, bevor wir uns beim Chatten fünfmal versprechen, machen wir lieber vorher ein Video", erzählt Katharina. Ihre chinesischen Kollegen kannten die Linzer übrigens schon von vorherigen Chats: "Das Schreiben mit ihnen hat viel Spaß gemacht."

Spielerisches Lernen

Trainerin Liu ist von dem Projekt jedenfalls überzeugt: "In Zeiten, in denen die Wirtschaft immer mehr zusammenwächst, ist so etwas sehr sinnvoll." Ähnlich sieht das Spanisch-Lehrerin Evelyn Prödl, die mit drei Kolleginnen die Spanisch-Gruppe betreut hat: "Der Fokus lag auf der Kommunikation, wir haben viel mit Spielen und Wiederholungen gearbeitet." Dass Schüler von der 2. bis zur 8. Klasse teilnehmen konnten, war ein Vorteil: "Sie haben sich gegenseitig unterstützt." Auch für ihre Schüler wurde es gestern "ernst", sie chatteten zu Mittag mit ihren Kollegen aus Spanien. Direktor Thomas Riedl ist von der Initiative begeistert: "Ich freue mich darüber, wie die digitalen Möglichkeiten genutzt werden, die Schüler waren sehr motiviert dabei."

Beim Versuch, sich gegenseitig Wünsche in der jeweiligen Landessprache beizubringen, gab es auf beiden Seiten viel zu lachen. Die Erkenntnis danach: "Auf die richtige Betonung kommt es an." Pläne gibt es auch schon für das kommende Schuljahr: "Die Kurse sollen weitergehen, das große Ziel wäre eine Reise nach China", verrät Bergsmann.

