"Next Stop": Englischsprachige Durchsagen für Busse und Straßenbahnen

"Linz soll weltoffener und internationaler ausgerichtet werden", sagt Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) und will dafür ein Zeichen im öffentlichen Nahverkehrsangebot setzen. Getreu dem Motto "Nächste Haltestelle, Next Stop" sollen die Durchsagen in den Bussen und Straßenbahnen der Linz Linien künftig auch auf Englisch erfolgen.

"Das hilft nicht nur den Touristen, die

unsere schöne Stadt besuchen, sondern auch den ansässigen Unternehmen, die ja längst internationale Mitarbeiter beschäftigen“, sieht Hajart in der Maßnahme einen großen Nutzen für den Wirtschaftsstandort.

Umstellung soll "so rasch wie möglich" erfolgen

Derzeit würden die Durchsagen in den Bussen und Straßenbahnen noch von einem Menschen eingesprochen, hier soll - wie in anderen Städten bereits üblich - eine Umstellung auf eine digitale Lösung, sprich eine Computerstimme, erfolgen. Mit dieser Umstellung sei auch die englischsprachige Version der Texte leicht umzusetzen, diese müssten nicht extra eingesprochen werden.

Hajart will die Ankündigung der englischsprachigen Durchsagen so rasch wie möglich in die Tat umsetzen, diese sollen in den kommenden Monaten Realität werden: "Der

Auftrag wurde bereits erteilt, die Arbeiten laufen."

