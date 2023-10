 Neustart am Graben

Aus den geplanten "großen" Eröffnungsabenden wurde "aufgrund von unerwarteten Lieferverzögerungen bei der technischen Küchenausstattung" nichts, so startet heute in aller Ruhe das Bar-Restaurant "AmGraben" die Nachfolge des Stadtheurigen "LeBüsch", den Heinz Hanner aus privaten Gründen aufgeben musste. "Fine Dining & Celebration", also feines Essen (auf Haubenniveau) und Partylaune im "gehobenen Bar-Entertainment" wollen Manuela und Michael Staybl in der Linzer Innenstadt am Abend bieten, zu Mittag wird es Menüs geben. Für das kulinarische Angebot im neuen Lokal wird Haubenkoch Mario Peschel verantwortlich sein. 80 Sitzplätze gibt es im Restaurant und weitere 80 bis 100 im Innenhof-Gastgarten. Die Stiftsbrauerei Schlägl ist Partner des Gastro-Projektes. Geöffnet ist "AmGraben" Montag bis Freitag jeweils von 11.30 bis 2 Uhr früh.

