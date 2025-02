Villa Bosse: Neuplanungsgebiet wurde einstimmig beschlossen

Mit dem Neuplanungsgebiet will Bürgermeister Dietmar Prammer (SP) den geplanten Abbruch der historischen Villa Bosse zumindest erschweren. Wie berichtet, liegt ein Abbruchbescheid vor. Ein neuer Bebauungsplan soll an die Proportionen der 1928 erbauten Villa angepasst werden und so das Ortsbild bewahren.

Kritik an Land wegen unzureichender Handhabe

Prammer und andere Redner erneuerten die Kritik am Land, das den Gemeinden wenig Handhabe gebe, um solche Abbrüche zu verhindern. Hintergrund: Die OÖ Bauordnung kennt zwei Kriterien: das Ortsbild und die Wirtschaftlichkeit einer Sanierung. Nur wenn das Ergebnis in beiden Fällen gegen den Abbruch ausfällt, kann die Behörde diesen untersagen. Fast immer ermöglicht die fehlende Wirtschaftlichkeit den Abbruch, wie auch in diesem Fall.

Max Rabengruber (Grüne) will das Neuplanungsgebiet größer dimensionieren und den ganzen Römerberg einbeziehen, Lorenz Potocnik (Linzplus) will im konkreten Fall eine Unterbauung der Villa untersagen und fordert ein ähnliches Vorgehen auch im Neustadtviertel, und Michael Schmida (KPÖ) will eine Ökobilanz bei künftigen Abbruchsansuchen einkalkulieren und stellt die Frage, ob die Stadt auch in einer weniger prominenten Lage so vorgehen würde. Clemens Brandstetter (Ahoi) kritisiert die Abrisse unter dem ehemaligen Bürgermeister Klaus Luger. Man dürfe die schleichende Zerstörung nicht länger hinnehmen.

Zur Kritik am Land: Landeskonservator fordert mehr Handhabe für Gemeinden, um Abbrüche zu verhindern

Dem Ausschuss zugewiesen wurde hingegen der VP-Antrag auf den Ankauf des leerstehenden ehemaligen Wienerwald-Restaurants auf dem Freinberg durch die Stadt.

Autor Christian Diabl Christian Diabl

