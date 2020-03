Neun Linzer Kindergärten bleiben offen

Am Montag haben in der Landeshauptstadt zehn Prozent der Kinder die Krabbelstube, beziehungsweise fünf Prozent ihren Kindergarten besucht, gab Bürgermeister Klaus Luger (SP) am Nachmittag bekannt. Deshalb habe er in Abstimmung mit Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) und Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) entschieden, dass ab Mittwoch neun Einrichtungen geöffnet sein werden.

Und zwar die Kindergärten Neufelderstraße (Pichling), Dürerstraße (Kleinmünchen), Rohrmayrstraße (Neue Heimat), Hertzstraße (Bindermichl), Hofmeindlweg (Froschberg), Edeltraud-Hofer-Straße (Grüne Mitte), Garnisonstraße (Franckviertel), Reischekstraße (Innenstadt) und Commendastraße (Urfahr).

Da am Montag „nur 110 Schüler und Schülerinnen einen Hort besucht haben, werden diese Einrichtungen ab Mittwoch geschlossen“, sagte Luger. Da es in einem Drittel der Linzer Horte am Montag kein einziges Kind zu betreuen gegeben habe, sei eine engmaschige Betreuung nicht erforderlich. Deshalb gebe es für jene Volksschulkinder, die eine Betreuung benötigen, „ein Spezial-Service: Sie können bereits in der Früh einen der neun geöffneten Kindergärten besuchen, brauchen nicht von Schule zu Hort wechseln und werden dort von Hort-Pädagogen betreut“, sagt der Bürgermeister.