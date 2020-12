Neujahrsradeln fällt diesmal aus

So wird es heuer das traditionelle Neujahrsradeln in der bekannten Form nicht geben können. Corona und der dritte Lockdown lassen es nicht richtig erscheinen, gemeinsam in die Pedale zu treten.

Man sehe zwar keine Probleme mit dem Radfahren an sich, doch sollen auch keine Ressourcen bei der begleitenden Polizei gebunden werden. Darum wird es heuer am 1. Jänner keine gemeinsame Ausfahrt geben, entschied die Radlobby schon vor dem Beschluss eines weiteren Lockdowns in Österreich.

Weil Radfahren auch in der aktuellen Situation eine gute Alternative für Alltagswege vor allem in der Stadt ist, lädt die Radlobby alle ein, die am Neujahrstag alleine oder im Familienverbund eine Runde drehen, Bilder davon an ooe@radlobby.at zu mailen.

