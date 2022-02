Neuhofner Ski-Nachwuchs im Rennfieber

Beim Kremstal Pyhrn Priel Cup in Hinterstoder sowie tags darauf beim Lengauer Future Cup Linz auf der Wurzeralm konnten die Nachwuchs-Rennläufer erstmals wieder auf Zeit gegeneinander fahren. "Die Freude bei uns allen war riesig", so Cheftrainer Wolfgang Röhrer. Dass die Neuhofner dabei durchaus vorne mitgemischt haben, liegt nach Ansicht von Röhrer auch daran, dass viel Augenmerk auf die Jugendarbeit gelegt wird. "Unser primäres Ziel ist es, Kinder und Jugendliche zu möglichst guten Skiläufern auszubilden, die zu Beginn des Erwachsenenalters das gesamte Spektrum des alpinen Skilaufs beherrschen." Immer wieder würden es junge Neuhofner Skiläufer der "Rennlaufgruppe" bei Rennen aufs Stockerl schaffen. Ein Beispiel dafür ist der neunjährige Laurin Sambs, der im Riesentorlauf beim OÖ Kids Cup am Hochficht den zweiten Platz erreichte. Am ersten Sonntag im März findet ein Schnuppertraining für Fünf- bis Zehnjährige statt.