Neuhofen träumt von einer anderen Umfahrung als Landesrat Steinkellner

NEUHOFEN/KREMS. Land präferiert "ortsnahe Umfahrung", doch der Gemeinde ist das zu wenig.

Bild: privat

Fast sieben Monate ist es her, dass die Bürgerinitiative "Zukunft Neuhofen" im Gemeinderat eine "Petition für eine nachhaltige Verkehrspolitik für Neuhofen" an Bürgermeister Günter Engertsberger (SP) übergeben hat. Diese sollte ein klares Zeichen gegen die vom Land geplante Variante einer ortsnahen Umfahrung setzen, die wie berichtet westlich des Ortskerns über den Julianaberg verlaufen und beim Gasthaus Gundendorfer wieder in die bestehende B139 einmünden soll.

Viel passiert ist seither nicht: Zwei Gesprächstermine mit Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP) und den Bürgermeistern der Nachbargemeinden habe es seither geben. "Dort haben wir die Möglichkeit des Ausbaus der Umachl-Straße und der Gerersdorfer Straße besprochen", sagt Engertsberger. Durch den Ausbau der Straßen könne Neuhofen großräumig umfahren werden.

Auch die Gemeinden Allhaming, Piberbach und Kematen würden von dieser Lösung profitieren. Damit wäre aus Sicht des Bürgermeisters die vom Land geplante Trasse zur Umfahrung Neuhofens hinfällig: "Denn durch diese Trasse würde nur der Ortskern umfahren. Das würde nur ein Viertel der Bevölkerung entlasten, während die anderen drei Viertel unter dem Mehrverkehr und Lärm leiden müssten."

Viele Fragen offen

Bei den Gesprächen wurde die Prüfung der von Neuhofen bevorzugten Variante vereinbart. Bis vor kurzem war der Neuhofner Stadtchef der Meinung, dass das Land diese bereits prüfe. Vor rund zwei Wochen sei ein Brief vom Land gekommen, in dem sich die Fachabteilung nach den Prüffortschritten der Gemeinde erkundigte. Er habe bereits geantwortet und warte nun seinerseits auf eine Antwort. Die Anfrage des Landes bezieht sich allerdings gar nicht auf den Ausbau der Landesstraßen, sondern auf die geplante Trasse zur Umfahrung Neuhofens, so Landesrat Steinkellner auf OÖN-Anfrage: "Die Gemeinde war mit dieser Trasse nicht zufrieden und hat um Aufschub gebeten, um eine weitere Variante zu prüfen." Ergebnisse seien bisher aber noch keine bei ihm eingetroffen.

Die Umfahrung von Neuhofen und eine potenzielle überregionale Umfahrung durch den Ausbau der Landesstraßen sind demnach zwei verschiedene Projekte. "Auf Wunsch der Gemeinden wurden verschiedene Varianten für eine solche überregionale Umfahrung seitens des Infrastrukturressorts überprüft", so Steinkellner. Diese Ergebnisse will der Landesrat demnächst den Gemeinden präsentieren.

