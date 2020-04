Neuhofen: Das Problem der vielen Swimmingpools

Dass die Bewohner von Neuhofen kürzlich überraschend auf dem Trockenen gesessen sind, weil die Wassergenossenschaft die Wasserversorgung kurzfristig unterbrochen hat (die leeren Hochbehälter mussten wieder befüllt werden), löst weiter Diskussionen aus. So ärgerten sich Bewohner über die Argumentation von Bürgermeister Günter Engertsberger (SP). Er hatte gesagt, dass neben Gartenspritzen und Autowaschen das Befüllen von Pools zur Wasserknappheit geführt habe.

Der Bürgermeister sei selbst schuld an diesem Dilemma, werde doch weiter ständig Grün- auf Bauland umgewidmet und jeder Poolbau genehmigt, schreibt ein Neuhofner. "Einen Poolbau können wir gar nicht untersagen. Das erlaubt die Gemeindeordnung nicht. Wer einen Pool bauen will, braucht nur eine Meldung abzugeben", sagt Engertsberger. Auch dass ständig Bauland gewidmet werde, sei falsch. "Es gibt nur noch ganz wenig neue Widmungen." Das Problem sei vielmehr, "dass wir noch immer 29 Hektar gewidmete Baugründe haben. Aus einer Zeit, als ich noch gar nicht Bürgermeister war." Und die rückzuwidmen, sei kaum möglich.

Was aber stimme, sei, dass es in Neuhofen sehr viele private Pools gebe. Daher die Bitte, bei der Wassergenossenschaft Meldung zu erstatten, wenn diese befüllt werden, so Engertsberger.

Artikel von Anneliese Edlinger Lokalredakteurin Linz a.edlinger@nachrichten.at