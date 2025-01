Prozess zur Neugestaltung der Trauner Innenstadt gestartet

Traun will seine Innenstadt attraktivieren und startet deshalb mit dem zweiteiligen "Masterplan Innenstadt", einem umfassenden Prozess, der sowohl architektonische Neugestaltung als auch Bürgerbeteiligung vereint.

Das Stadtmarkting Traun spielt in diesem Prozess eine zentrale Rolle. Ziel ist es, die Innenstadt als lebens- und erlebenswerten Raum zu positionieren, der sowohl den heutigen Ansprüchen gerecht wird als auch zukunftsorientiert gestaltet ist. "Was immer in diesem Verfahren entsteht, muss auch nachhaltig vermarktet werden, damit es langfristig Wirkung zeigt. Hier können wir unsere Expertise gezielt einbringen", sagt Geschäftsführer Andreas Protil.

Entsiegelung und Begrünung

Der Masterplan besteht aus zwei Teilen. Der erste umfasst einen kooperativen Architektenwettbewerb für das Areal von Spinnerei bis Volksheim Traun. Geplant sind unter anderem ein Hotel, ein Veranstaltungsraum für Vereine, ein überregionaler Busterminal sowie die Entsiegelung und Begrünung des Hauptplatzes. Der zweite Teil fokussiert auf Bürgerbeteiligung durch ein Demokratieforum sowie ein kooperatives Verfahren, das die Innenstadt mit Blick auf zukünftige Herausforderungen neu definiert.

Der erste Teil des „Masterplans Innenstadt“ ist nun mit einem Kick-Off-Workshop sowie einem Lokalaugenschein mit den Architekten gestartet. Von Jänner bis März finden weitere Workshops statt, die in ein städtebauliches Leitbild münden sollen. Der zweite Teil, mit Bürgerbeteiligung und weiteren Gestaltungsschritten startet im Herbst 2025.

