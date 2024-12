Neues Verkehrskonzept soll Urfahr-West mehr Lebensqualität bringen

Bis zu 8.000 Auto rollen seit der Eröffnung der Donautalbrücke pro Tag weniger über die Nibelungenbrücke und davor durch die Rudolfstraße. Damit bietet sich die Chance zur Neuordnung der Mobilitätsströme in diesem Bereich, vor allem auch für die Hauptstraße und ihre Umgebung.

Die Stadt Linz gibt deshalb ein Verkehrskonzept Urfahr West in Auftrag, das vom Verkehrsplanungsinstitut Rosinak & Partner erstellt werden soll. Das hat der Stadtsenat heute beschlossen.

"Keine Schnellschüsse"

"Dabei sind keine Schnellschüsse gefragt, sondern es bedarf eines umfassenden Konzepts, das mit Einbindung aller Stakeholder erstellt wird", sagt der für Mobilität zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP). Ziel sei die Steigerung der Aufenthaltsqualität und die Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen.

Für das Frühjahr 2025 sind umfangreiche Erhebungen und Verkehrszählungsmaßnahmen im Frühjahr 2025 geplant. Das Konzept soll dann im Laufe des kommenden Jahres unter Beteiligung der Bürger erstellt und bis Jahresende im Mobilitätsausschuss präsentiert und diskutiert werden.

"Nicht nachvollziehbares Zuwarten"

Der geschäftsführende Vizebürgermeister Dietmar Prammer (SP) begrüßt den Beschluss. Damit sei eine wesentliche Grundlage für eine nachhaltige Verkehrsberuhigung in Alturfahr und eine bessere Lebensqualität in Urfahr-West gelegt. "Warum jedoch beinahe 1.000 Tage für die konkrete Beauftragung angekündigter Planungsarbeiten ins Land ziehen mussten, kann ich nicht verstehen", so Prammer Richtung Hajart.

