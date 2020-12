"Neues Stadion wird eine Verbesserung für alle"

Mit der heute um 9 Uhr unter Einhaltung aller Corona-Sicherheitsmaßnahmen im Neuen Rathaus beginnenden Bauverhandlung, zu der, wie berichtet, exakt 238 Anrainer eingeladen sind, kommt der Bau des neuen LASK-Stadions auf der Gugl in eine wichtige Phase.

"Wir haben im Vorfeld der Verhandlung schon viel gemacht", sagt LASK-Vizepräsident Johannes Lehner, dem durchaus bewusst ist, dass eine Baustelle nie angenehm für die unmittelbar in der Nähe wohnenden Menschen ist. Aber: "Unser Anspruch ist, dass nicht nur der LASK ein modernes Stadion erhält, sondern dass sich dadurch die Situation für die Menschen rundherum verbessert." Damit spielt Lehner auf Schall-, Lärm- und Lichtschutzmaßnahmen an, die in "konstruktiver Abstimmung mit der Behörde" entwickelt worden seien. Überhaupt sei die Zusammenarbeit mit der Stadt Linz gut.

Grundsätzlich ist es dem LASK nach den Worten von Vizepräsident Lehner wichtig, dass sich die neue, moderne Heimstätte der Linzer architektonisch gut in die Landschaft einpasse. "Der Anspruch der Fans und des LASK ist es, respektvoll mit den Nachbarn umzugehen. Schließlich versteht sich der LASK als Teil der Linzer Gesellschaft", so Lehner im OÖN-Gespräch weiter.

LASK-Führung zuversichtlich

Dass es auch kritische Stimmen zu dem Stadion-Neubau gebe, sei bekannt, allerdings sei man bei den Verantwortlichen des Bundesliga-Spitzenklubs zuversichtlich, die Genehmigung für das Projekt zu bekommen.

Welche Einwendungen die Anrainer konkret haben, wird heute die Bauverhandlung zeigen. Schon zuvor war von einer Anrainer-Gruppe Kritik am Fehlen eines Mobilitäts- wie eines Gesamtkonzeptes gekommen. (rgr)

