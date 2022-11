Primärversorgungszentrum am Harter Plateau öffnet im Frühjahr

Diskutiert wurde über ein Primärversorgungszentrum in Leonding schon viel, nun ist es schon fast Realität. Der Mietvertrag im Neubau der Giwog am Harter Plateau ist seit Mittwoch unterschrieben, das Ärzteteam steht.

Ab Frühjahr 2023 werden in den neuen Ordinationsräumlichkeiten das Allgemein-Ärzteteam Thomas Badhofer, Martin Reiter, Bernhard Zehentner und Simon Zlabinger und ihr Team ordinieren. Zu sämtlichen Kassenleistungen kommt ein breites Angebot aus Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Sozialarbeit, Psychotherapie und Diätologie hinzu.

Geplant ist, dass in der Gruppenpraxis, mit der Kapazitäten für neue Patienten frei werden, auch die Patienten von Andreas Ferschner Huber betreut werden. Dieser ist kürzlich in Pension gegangen.

"Wichtiger Schritt"

Die Freude über die gelungene Ansiedlung ist nicht nur bei Giwog-Vorstand Wolfgang Modera, sondern auch bei Bürgermeisterin Sabine-Naderer-Jelinek (SP) groß. "Wir spüren auch in Leonding den Ärztemangel seit einiger Zeit. Die Eröffnung des Primärversorgungszentrums am Harter Plateau ist ein wichtiger Schritt, um die medizinische Versorgung in der Stadt noch zu verbessern. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, dass das Projekt umgesetzt werden konnte", sagt Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP).

Ungefähr zeitgleich mit dem Primäversorgungszentrum soll auch die neue Außenstelle des Bürgerservice im Giwog-Gebäude eröffnen.