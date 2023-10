Neues Plasmazentrum in Linz-Urfahr

Stadtrat Prammer, Stadtrat Raml, Bezirksstellenobmann Wirtschaftkammer Klaus Schobesberger, Head of BioLife Austria Thomas Lanz, Zentrumsmanager Leonhard Heinzl, Head of Takeda Plant Linz Roland Fabris, ÖH Vorsitzender Philipp Bergsmann.

Im Einkaufszentrum Biesenfeld in der Dornacher Straße hat BioLife vergangene Woche das laut eigener Aussage erste Plasmazentrum in Österreich eröffnet, das emissionsfrei betrieben werden kann. Durch den Einsatz von Technologien wie doppelt genutzter Abwärme, Optimierung der Kühlanlage unter Verwendung modernster Kühlmittel und Nutzung von 100 Prozent erneuerbarer Energie ist das Spendezentrum darauf ausgelegt, im Betrieb keine Treibhausgasemissionen zu produzieren. Zusätzlich erweitert die begrünte Dachfläche den Grünraum der Stadt.

Das neue Plasmazentrum in Urfahr. Bild: Takeda

25 Arbeitsplätze

Das neue Zentrum bietet Platz für 24 Spender, die den Rohstoff, der zahlreichen Therapien zugrunde liegt, liefern. 25 Arbeitsplätze sind entstanden. "Gemeinsam mit dem BioLife Plasmaspendezentrum in der Gruberstraße und dem Produktionsstandort von Takeda in der Sankt-Peter-Straße tragen ca. 700 Mitarbeiter zur lokalen Wirtschaft und zur Versorgung der Patienten in Österreich bei", sagt Leonhard Heinzl, Zentrumsleiter in Linz. BioLife ist Teil des japanischen Biopharmazeutik-Unternehmens Takeda. Insgesamt gibt es 13 spezialisierte Plasmazentren in Österreich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.