Neues Mural ziert GWG-Gebäude in Auwiesen

Verwendet wurden Mineralfarben, die vor allem langanhaltend leuchtende Farben versprechen und so den Bildeffekt noch verstärken.

Von enthusiastischen Rückmeldungen berichten die Linzer Künstlerin Julia Heinisch und ihr deutscher Partner Frederic Sontag, die ein buntes Mural auf der ansonsten eintönigen Fassade eines Wohnhauses in Auwiesen gestaltet haben. Die beiden sind unter dem Namen VIDEO.SCKRE bekannt und verwendeten bei ihrem jüngsten Projekt Tiermotive.

Bewohner sind stolz

Die GWG ist Eigentümerin des Wohnhauses und hat die Gestaltung unterstützt. Das Projekt reiht sich in eine lange Tradition ein, die "Kunst am Bau" in Linz hat. „Unsere Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich über diese Aufwertung ihres Wohngebäudes und sind sichtlich stolz darauf, dass sie nun einen Teil eines Kunstwerks bewohnen", sagt GWG-Direktor Nikolaus Stadler. Sein Kollege Wolfgang Steiger sieht darin ein Zeichen, das der gemeinnützige Wohnbau mit etwas Mut auch Buntheit vertrage.

