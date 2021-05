Das neu eröffnete Lokal Gustav Grün in der Freistädter Straße lädt zur geschmacklichen Entdeckungsreise in die Welt ein – von vegan und vegetarisch bis zu deftig, süß und scharf. Hannes Moser war gerade einmal zehn Jahre alt, aber er wusste bereits, was er machen wollte: kochen und reisen. 52 Jahre später blickt der Koch und Weltenbummler zurück und ist zufrieden. "Ich bin in einer Bäckerei aufgewachsen, war 17 Jahre lang auf dem Schiff als Koch, danach Küchenchef, Kaffeehausbesitzer,