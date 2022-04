Neues Linz-Logo ruft gemischte Reaktionen hervor

Die Reaktionen sind geteilt, das zeigt auch eine Umfrage auf nachrichten.at. Von den 904 Teilnehmern (Stand gestern Abend) sagte das neue Logo rund 47 Prozent nicht zu, rund 31 Prozent halten es für gut gelungen, dem Rest ist es schlicht und ergreifend "egal".

Gemischt fallen auch die Reaktionen in der Stadtregierung aus. Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) findet es erfrischend, dass sich das Logo so bunt präsentiere und viele unterschiedliche Möglichkeiten zulasse.

Sicherheitsstadrat Michael Raml (FP) kommentiert es mit den Worten: "Luftsprünge löst es keine aus, wie die Reaktionen aus der Bevölkerung zeigen, erschließt es sich für viele nicht ganz." Er sei jedoch der Meinung, dass man nicht zu viel Zeit und Energie in Diskussionen über das Logo investieren sollte, es gebe derzeit viel dringendere Probleme, wie etwa die steigenden Energiepreise.

Keine klare Identität erkennbar

Neo-Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) hält mit Blick auf das Logo fest, dass Geschmäcker verschieden seien: "Ich persönlich hätte es anders gemacht, da für die Konsumenten und Touristen nicht ganz klar ist, welche Identität dahintersteht." In den Entstehungsprozess, der sich gerade damit beschäftigt habe, sei er nicht eingebunden gewesen. Er würde diese Identitätsfrage aber unter dem Aspekt sehen: Wo kommt die Stadt her (Stichwort Geschichte) und wo will sie hin? Bei Letzterem sollte der Vorstoß, so Hajart, klar in Richtung prosperierende Stadt mit hoher Aufenthaltsqualität gehen.