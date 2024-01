Neues Gesundheitszentrum am Pöstlingberg

Ende 2022 erfolgte der Spatenstich, nun steht die Eröffnung praktisch schon vor der Tür: Die Rede ist von dem neuen Gesundheitszentrum am Berg, das am ehemaligen Spar-Standort in der Hohen Straße am Pöstlingberg errichtet wurde. Der neue Gebäudekomplex vereint verschiedene Nutzungsformen. Zum einen sind dort eine Apotheke und fünf Ärzte (eine Allgemeinmedizinerin plus Fachärzte für Kinder- und Jugendheilkunde, Haut- und Geschlechtskrankheiten sowie Gynäkologie) untergebracht. Zum anderen gibt