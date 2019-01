Neues Frühstückslokal in Linz

LINZ. Eine Oberösterreicherin und ein Ire haben am Graben ein originelles Restaurant eröffnet. Frühstück aus aller Welt, so das Motto.

Den ganzen Tag frühstücken und nicht nur Schinken, Käse und Ei: Was junge Leute in Wien, London und Melbourne zelebrieren, fasst nun auch in Linz Fuß. Brandneu gibt es nun ein Frühstückslokal der anderen Art am Graben 9 in Linz. Wo an einer Engstelle die Autos vorbei brausen, gibt’s drinnen in historischem Gewölbe angloamerikanischen Chic. Die Linzerin Theresa Maria Krieger (30) hat mit ihrem aus Irland stammenden „Herzbuben“ Arron Lynch (35) das Lokal „Little Dancer“ eröffnet.

„Wir wollen die Frühstückskultur, die wir in Melbourne gesehen haben, nach Linz bringen“, sagen die beiden. Arron ist Koch und hat in Haubenrestaurants von Dublin über Thailand bis Melbourne viel gesehen. Kennengelernt haben sich die beiden auf einem Kreuzfahrtschiff, das vom baltischen Meer bis Südamerika unterwegs war.

Stelze und Melanzani-Bowl

So steht im „Little Dancer“ etwa Stelze Benedict auf der Karte, bei der ein Schweinsbratl mit pochiertem Ei, eingelegtem Blaukraut, Lauchkroketten und Sauce hollandaise kombiniert wird. Auch eine misogeröstete Melanzani-Bowl und Porridge mit wildem Reis gibt es im neuen Frühstückslokal. Dazu wird „Cult“-Kaffee aus Neumarkt an der Ybbs serviert.

Ebenso exotisch sind auch die Renner im Frühstücks-Café „tiktak“ an der Landstraße. Dort haben sich vor einem Jahr Hermine und Adrian Sama niedergelassen. Der frühere Marketingmann und die IT-Fachfrau haben sich mit US-Pancakes, mexikanischen Frühstücks-Tacos und Cheddar-Omelett mit Avocadobrot für Falstaff zum „besten Frühstückslokal Oberösterreichs“ gekocht. „Schinken, Käse, Semmeln und Marmelade gehen bei uns am wenigsten“, bestätigt Hermine Sama den Trend zum Frühstück der neuen Art. Wohl deshalb gibt es im „Little Dancer“ auch ein Gericht, das „Pimp mei Pofesn“ heißt und das Brioche mit Zitronen-Curd, griechischem Joghurt, Honig und Mandel-Crumble vereint. Der Lokalname ist übrigens eine private Phrase zwischen Theresa und Arron, die heuer heiraten werden.

Café „Die Bohne“, Wiener Straße 40: Christl Sonnleitner kocht am Standort der früheren Konditorei Bruckmüller mit Egg Benedict, French Toast und Bagel mit Eierspeise die Genießer ein. Tiktak, Landstraße 119: die Falstaff-Sieger. Bäckerei Brandl, Bismarckstraße 6: Hier gibt’s vorwiegend Klassiker, viel frisches Hand-Gebäck und dies alles ab 5.30 Uhr früh. Kowalski, Südbahnhof: Auch Veganer und Vegetarier werden hier beim Frühstück glücklich. Obendrein tut man Gutes. Denn im Bistro des Diakoniewerkes arbeiten Menschen mit Beeinträchtigung. Café Exx, Klammstraße 1: Linzer Klassiker: Italienisch, englisch, spanisch orientalisch ... dem Frühstücken ist hier keine Grenze gesetzt. Café Central, Landstraße 36: Der Brunch am Samstag vormittag ist traditionell, preiswert, aber – Achtung – oft ausgebucht. Johann´s by Winkler, Landstraße 27: Der Mauthausner Bäcker Gerhard Winkler verwirklicht sich dort, wo er gelernt hat, nämlich am Standort der früheren Bäckerei Hofmann. Dies tut er seit April und bietet dabei auch viel Frühstück. Café Meier, Pfarrplatz 7: In echter Kaffeehausatmosphäre gibt es Klassisches, aber auch Erdnussbutter, Sesampaste und Avocadocreme für das besondere Frühstück. Liebesbrot: Ehrenfellner-Straße 4 in Leonding: Beim Harter Plateau hat der Welser Bäcker Resch & Frisch ein urbanes Konzept probiert, das ab 6 Uhr jede Menge Frühstück beinhaltet. Am Samstag und Sonntag wird von 8 bis 13 Uhr ein Brunch um 21,90 Euro angeboten. Stadtliebe, Landstraße 31: die Luxus-Variante unter den Sonntags-Brunches. Von 10 bis 14 Uhr wird um 27,90 Euro geschlemmt und getrunken, wobei das Angebot reichlich ist.

