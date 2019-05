Neues Car-Sharing-System startet im Herbst in Linz

Grundidee ist, öffentlichen und individuellen Verkehr zu kombinieren. Daher werden derzeit in einem ersten Schritt fünf Standorte geplant, die gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind und an denen Leihautos bereitstehen. Damit können die Nutzer problemlos etwa von der Bim aus- und in das Auto einsteigen, wenn sie Fahrten in öffentlich schlecht erreichbare Regionen planen.

Fünf Autos pro Standort

Nun hat Bürgermeister Klaus Luger (SP) die Zustimmung für drei Standorte, die im Besitz der Stadt sind, erteilt: am Hauptplatz (Brückenkopfgebäude Ost), bei der Tabakfabrik (Ludlgasse) und in der Grünen Mitte (Edeltraud-Hofer-Straße). Zwei weitere Standorte sind bei der Zentrale der Linz AG in der Wiener Straße und der Kepler-Uni geplant. An allen fünf Standorten laufen die Vorbereitungen. Dort sollen je vier Autos für kürzere Wege und eines für längere Fahrten bereitstehen. Zwei davon sind E-Autos.

Der Start des Systems namens "tim" (täglich intelligent mobil) ist im September. Die Linzer sollen motiviert werden, auf ein eigenes Auto zu verzichten und auf das Leihauto zurückzugreifen. Das System funktioniert so: Die Kunden zahlen bei der Linz AG eine monatliche Grundgebühr. Bucht man ein Auto, fällt eine Leihgebühr an. Die Tarife stehen noch nicht fest. In Graz, wo das Modell seit 2016 läuft, beträgt die Grundgebühr monatlich sieben Euro, die Leihgebühr ab vier Euro pro Stunde. Gebucht wird über Computer oder App, indem man sich in einen Kalender einträgt.

Bis 2021 soll es neun Knotenpunkte in ganz Linz geben. Die Linz AG investiert drei Millionen Euro inklusive Fuhrpark und Verleihsystem. Vom Bund gibt es eine Förderzusage in der Höhe von 1,1 Millionen Euro. (hes)

