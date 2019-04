Neues Büro für Creative Region

LINZ. Zwischen Grand Garage und Strada del Startup liegt die Anlaufstelle für alle Kreativen.

Sie versteht sich als Netzwerkknoten in der Kreativwerkstatt des Landes. So gesehen hat die Creative Region Linz & Upper Austria nun mit ihrem neuen Büro genau den richtigen Platz in der Linzer Tabakfabrik gefunden. Zwischen Grand Garage und Strada del Startup liegt die Anlaufstelle für alle Kreativen. Gestaltet hat das Büro der Linzer Designer Clemens Bauder.

