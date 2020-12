Neues Buch zeigt modernes Antlitz von Linz

Die Stadt Linz hat das jetzt getan. Das soeben erschienene Buch mit dem allessagenden Titel "Linz" zeigt die jüngsten Facetten der oberösterreichische Metropole. Das Buch sei "eine edle Visitenkarte einer modernen, dynamischen und innovativen Stadt", sagte Bürgermeister Klaus Luger (SP) bei der Präsentation am Montag.

Die Produktion des Buches wurde in professionelle Hände gelegt: Autor ist Andreas Spannring, den Luger als "scharfen und einfühlsamen Beobachter und Linz-Fan" bezeichnet. Er beleuchtet die wichtigsten Aspekte von Linz in drei Ressorts, und das auf Deutsch und Englisch. Die Bilder hat der mehrfach ausgezeichnete Fotograf Manuel Tauber-Romieri beigesteuert. "Er ist zu allen Tages- und Nachtzeiten ausgeschwärmt, immer auf der Lauer nach Motiven, die Vertrautes in neuem Licht zeigen", sagt Erwin Goldfuss, der Geschäftsführer des Verlages LWmedia, in dem der Band erschienen ist.

Das 272 starke und etwa 700 Gramm schwere Werk hat eine Auflage von 10.000 Stück – "für eine Publikation dieser Art unüblich hoch", sagt Goldfuss. Nachdem die Coronakrise die Erscheinung des Buches ein paar Monate verzögert hat, ist es ab sofort um 34,90 Euro in Linzer Buchhandlungen und online erhältlich.