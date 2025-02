Neues Biomasseheizwerk der Linz AG in Hörsching

Neben den großen Fernwärmenetzen in Linz, Traun und Leonding betreibt die Linz AG in sieben Gemeinden kleine Naturwärme-Netze, seit November 2024 auch in Hörsching.

Auf dem Gelände von Schachinger Logistik entstand ein Biomasseheizwerk und ein rund 1000 Meter langes Leitungsnetz, das den Betrieb mit 260 Mitarbeitern mit Naturwärme versorgt.

540 Tonnen CO2-Ersparnis

Das Heizwerk hat eine Anschlussleistung von 900 Kilowatt und wird rund 540 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. "Die Linz AG-Lösung passt gut zu unserer nachhaltigen Ausrichtung mit bisherigen Schwerpunkten auf E-Mobilität und Photovoltaik", sagen die beiden Geschäftsführer von Schachinger Logistik Johannes Wöckinger und Ehrenfried Werderits.

