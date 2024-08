Neues aus der Landeshauptstadt

Schienenersatzverkehr entlang der Linie 1: Auf der Straßenbahnlinie 1 zwischen den Haltestellen Remise Kleinmünchen und Auwiesen wird in den kommenden Wochen an insgesamt drei Tagen ein Schienenersatzverkehr eingerichtet – und zwar am 8., 20. und 27. August jeweils ab 21 Uhr (bis Betriebsende). Grund dafür seien, heißt es seitens der Linz AG, Gleis- und Schleifarbeiten, die nötig seien, um einen leisen, erschütterungsfreien und sicheren Straßenbahnbetrieb zu gewährleisten. Es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Gratiseintritt für Familien in Lentos und Nordico: Bis Ende August können Familien – maximal zwei Erwachsene mit Kindern unter 18 Jahren – kostenlos ins Lentos Kunstmuseum und ins Nordico Stadtmuseum gehen. Die "Gratis-August-Aktion" findet im Lentos heuer bereits zum siebenten Mal statt, das Nordico ist heuer erstmals dabei. „Beim aktiven Kunstparcours durch die Sammlungsausstellung können die Besucher unser Kunstmuseum erkunden. Im Nordico bietet vor allem die Augmented-Reality-Erlebnistour ein fantastisches Erlebnis“, sagt Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP). Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Donnerstag bis 20 Uhr.

Hier geht's zum Stadtmuseum Nordico

Hier geht's zum Lentos Kunstmuseum

