Weil er sich voll und ganz auf seine Aufgaben in der Arbeiterkammer Oberösterreich, wo er seit Mai des vergangenen Jahres Vizepräsident ist, und in der Gewerkschaft konzentrieren will, legt Stangl mit 29. Jänner alle seine Funktionen in der Stadt Leonding zurück. Sein Nachfolger wird Karl Rainer, der seit 17 Jahren Gemeinderat und sein fünf Jahren Fraktionsobmann der SPÖ Leonding ist.Am 28. Jänner muss die Stadtpartei den Vorschlag absegnen.