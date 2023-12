Neuer tim-Standort am Hessenplatz eröffnet

Es ist bereits der zwölfte tim-Standort, der elfte in Linz plus einen in Leonding. Ab sofort kann man auch am Hessenplatz ein-, um- und aufsteigen. Das multimodale Mobilitätsangebot umfasst (e-)Carsharing-Autos, einen Mietwagen, Fahrradabstellplätze, eine AST-Haltestelle (Anruf-Sammel-Taxi) und die Möglichkeit, das eigene E-Auto zu laden.

Mehr als eine Million gefahrene Kilometer

Die Nachfrage ist laut Linz AG im Steigen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Fahrzeuge heuer um rund 25 Prozent mehr gebucht, die gefahrenen Kilometer mit tim-Autos überstiegen erstmals in einem Jahr die Millionen-Grenze. So legten 2023 die mittlerweile etwa 1200 Privat- und 150 Firmenkunden bei rund 15.000 Fahrten ca. 1,3 Millionen Kilometer zurück. Das entspricht 30 Erdumrundungen.

