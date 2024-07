Neuer Rektor für die Katholische Privat-Uni in Linz

Michael Fuchs, Universitätsprofessor für Praktische Philosophie/Ethik an der KU Linz, wird neuer Rektor der Katholischen Privat-Universität Linz. Mit 1. Oktober 2024 übernimmt Univ.-Prof. Fuchs das Amt von seinem Vorgänger Christoph Niemand, dessen vierjährige Funktionsperiode mit Ende September 2024 endet. Die Amtsübergabe wird im Rahmen der Feier zur Eröffnung des neuen Studienjahres stattfinden.

Der 1962 in Duisburg geborene Michael Fuchs studierte Philosophie, Katholische Theologie, Germanistik und Erziehungswissenschaften in Bonn, Toulouse und Köln. 2013 habilitierte er sich für das Fach Philosophie an der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn. Seine berufliche Laufbahn begann er als Mitarbeiter am Philosophischen Seminar der Universität Bonn. Von 1994 bis 1997 war er Geschäftsführender wissenschaftlicher Assistent, ab 1997 Geschäftsführer des Instituts für Wissenschaft und Ethik (IWE) van der Universität Bonn.

Seit 1. Oktober 2015 ist Michael Fuchs Universitätsprofessor für Praktische Philosophie/Ethik an der Fakultät für Philosophie und für Kunstwissenschaft der Katholischen Privat-Universität Linz. Von 2020 bis 2023 hatte er an der KU Linz das Amt des Vizerektors für Lehre und Forschung inne.

Fuchs war und ist Mitglied zahlreicher internationaler Gremien und Expertenkommissionen: Von 2000 bis 2012 war er Vertreter des Instituts für Wissenschaft und Ethik der Universität Bonn (IWE) im Board of Directors der European Association of Centres of Medical Ethics (EACME), 2000 bis 2013 Projektleiter verschiedener Studien zum Bereich der Bioethik und der Forschungsethik für die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), für das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die EU-Kommission. Im Jahr 2001 war Michael Fuchs Experte für den Deutschen Bundestag zum Thema "Moralischer Dissens in der Bioethik". 2013 wurde er Kooperierender Experte für den Europarat für das Thema "Ethical issues in emerging technologies". Seit 2016 ist er Sprecher des Moduls "Medizin und Ethik" an der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz.

Mit Ende September läuft die Funktionsperiode von Christoph Niemand aus. Bild: VOLKER WEIHBOLD

