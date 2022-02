Mit einem neuen Angebot ist die gemeinnützige CAP.future GmbH einmal mehr am Puls der Zeit und will junge Menschen dabei stärken, sich für die Technik zu begeistern. Seit zwölf Jahren wird auf diese Weise – sehr erfolgreich – Mechatronik in den Köpfen von Jugendlichen verankert, nun geht man einen ähnlichen Weg mit der Cyber-Security, wohl einem der Zukunftsthemen unserer Zeit.